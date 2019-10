Sinterklaas blijft heel weekend in Ros Beiaardstad logeren Nele Dooms

19 oktober 2019

18u44 0 Dendermonde Niet alleen een zondagnamiddag, maar een heel weekend zullen kinderen in Dendermonde dit jaar op stap met Sinterklaas kunnen. Daarvoor slaan de dienst Evenementen, de Jeugddienst en de cultuurdienst de handen in elkaar. Zelfs de unieke Sinterklaasparade zakt naar Dendermonde af.

Het Sinterklaasweekend zal plaatsvinden op zaterdag 23 en zondag 24 november. De voorbije jaren maakt de Sint steevast zijn opwachting in een grote spiegeltent op de Grote Markt op zondagnamiddag. “Daar bouwen we nu iets extra aan”, zegt schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V). “Onze Dienst Evenementen heeft de Sinterklaasparade uitgenodigd. Die was bijvoorbeeld ook al in Halle en in Sint-Truiden te gast en daar lokte die duizenden toeschouwers. We zien dit initiatief als een kans om ook onze middenstand en binnenstad te promoten bij mensen van buiten Dendermonde. Voor en na de parade kunnen bezoekers immers genieten en kennismaken met onze handels- en horecazaken.”

De Sinterklaasparade zelf trekt op zaterdag vanaf 17 uur door de binnenstad. Het vertrek is voorzien aan de rotonde van de Brusselsestraat. Via het Heldenplein gaat het vervolgens richting Grote Markt, door de Franz Courtensstraat tot de parking Groene Dender. In de valavond moet de verlichting op de praalwagens extra tot zijn recht komen. De parade bestaat uit zes wagens, live animatie, muziek en liefst honderd Zwarte Pieten die Sinterklaas vergezellen. Aan het gebeuren wordt ook een tekenwedstrijd in scholen gekoppeld. “Kinderen kunnen een kleurprent inkleuren, indienen en kans maken op een leuke prijs”, klinkt het.

Maar ook op zondag 24 november vertoeft Sinterklaas nog in Dendermonde. “Dat kan elk kind hem een persoonlijk bezoekje brengen in de Spiegeltent op de Grote Markt”, zeggen schepenen Nele Cleemput (CD&V) en Els Verwaeren (N-VA). “De Sint brengt cadeautjes en snoep mee en trakteert op warme chocolademelk. Ondertussen zijn in CC Belgica twee voorstellingen van Hip Hop Hoera The remix voorzien, een interactieve hiphopvoorstelling voor kinderen vanaf vier jaar en hun ouders. Die is helemaal gratis. Zo maken we er één groot feestweekend van.”

Info: evenementen@dendermonde.be.