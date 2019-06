Sint-Pieters- en Paulusabdij zet deuren open Nele Dooms

04 juni 2019

De Sint-Pieters- en Paulusabdij van Dendermonde zet op Pinkstermaandag 10 juni haar deuren open voor het grote publiek. De opendeur is een jaarlijkse traditie. Het is de enige bezoekdag die mogelijk is aan de abdij. Die werkt daarvoor samen met de Diens Toerisme en Stadspromotie van Dendermonde. Wie wil, kan een uitzonderlijke blik werpen in het prachtige interieur van de abdij. Er zijn geleide bezoeken. De opendeur is een unieke kans om deze kunstschat in hartje stad te ontdekken. Tussen 1837 en 1841 werd het leegstaande kapucijnerklooster door Dendermondenaar Dom Veremundus D’Haens, toenmalige overste van de Abdij van Affligem, heropgericht als benedictijnenabdij. In 1939 werd de kerk van de Sint-Pieters- en Paulusabdij tot basiliek verheven. De abdij bevindt zich aan de Vlasmarkt 23 in Dendermonde. Iedereen is welkom. Info: 052/21.39.56 of via www.abdijdendermonde.be.