Sint-Margaretakoor steunt Palliatieve Dienst Sint-Blasius Nele Dooms

22 januari 2020

De zangers van het Sint-Margaretakoor van Grembergen trokken woensdag naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde om er een cheque te overhandigen. De Palliatieve Dienst van het ziekenhuis is daarmee een mooi bedrag van 975 euro rijker. “Die centen zamelden we bij elkaar door de voorbije eindejaarsperiode van deur tot deur te gaan zingen voor het goede doel”, zegt Luc Dilewyns van het Sint-Margaretakoor. “Dat goed doel was ook vrij snel gekozen. Onze koordirigente Simone is immers vrijwilliger bij de Palliatieve Dienst.”