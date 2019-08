Sint-Gillislaan en Heirbaan krijgen eindelijk fietssuggestiestroken Koen Baten

16 augustus 2019

14u58 0 Dendermonde Na vele jaren van praten en discussiëren komt er goed nieuws voor de fietsers uit Sint-Gillis-Dendermonde. Agentschap wegen en verkeer begint volgende week met het aanleggen van fietssuggestiestroken op een van de gevaarlijkste punten in de stad. Er werd al heel lang gesproken over de onveiligheid daar, en dat moeten de stroken nu aanpakken. “Dit is een eerste stap voor de veiligheid te verhogen voor de fietsers daar", zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA).

Iedereen is het er over eens, de Sint-Gillislaan en de Heirbaan zijn onveilig voor fietsers. Ook het stadsbestuur gaat hiermee akkoord en werkt hard aan een fietssnelweg tussen Brussel en Dendermonde om de veiligheid voor fietsers maximaal te maken. Deze beslissing kan echter niet op een dag genomen worden, en daar zal agentschap wegen en verkeer tussen 21 en 24 augustus een suggestiestrook aanleggen voor de fietsers. “Deze strook geeft een signaal aan de bestuurders van een voertuig dat er mogelijk fietsers kunnen rijden, waardoor ze veel alerter zullen zijn", aldus Meremans.

Op de drukke gewestweg passeren dagelijks heel wat fietsers. Ook tijdens de schooldagen zijn er heel wat jongeren die daar fietsen om naar hun school te rijden. De straten zijn ook al vele jaren een heikel punt voor de veiligheid, maar deze zou nu toch beter moeten zijn. Al van bij het begin van zijn aantreden klopte de schepen aan bij het AWV om de stroken aan te leggen en de veiligheid iets te verhogen. “Nu werd er budget vrijgemaakt om de werken uit te voeren. Indien de weersomstandigheden het toelaten zullen deze volgende week aangelegd worden”, klinkt het.

Het is heel uitzonderlijk dat er op een gewestweg dit soort stroken aangelegd worden. De schepen van mobiliteit hamert er ook op dat de suggestiestroken er liggen voor dat het nieuwe schooljaar begint. “Dit is een eerste stap voor de veiligheid, maar het ultimatum is toch de fietssnelweg, zodat het fietsverkeer weg kan van deze gewestweg. We zijn hiervoor stappen aan het nemen, maar wilden in tussentijd dit toch ook al voorzien", aldus de schepen.

De fietsersbond van Dendermonde is blij met de beslissing, maar blijft ook voorzichtig. “De stroken zijn een stap in de goede richting en zeer belangrijk voor de veiligheid daar op die gewestwegen, maar eigenlijk zijn ze vier jaar te laat", klinkt het. “Het zal zeker een groot verschil maken. Ideaal was een fietspad geweest, maar we juichen de stroken wel toe. We zijn ook de input van de stad dankbaar, maar we zijn er zeker nog niet en er is nog veel werk op andere plaatsen", klinkt het.

De wegenwerken zorgen ook voor enkele maatregelen in het verkeer. Op 20 augustus wordt het wegdek volledig gereinigd. De dagen nadien wordt er per zone van 300 meter een strook aangelegd. Het verkeer kan beurtelings blijven doorrijden mits verkeerslichten. Aan beide kanten is er wel een parkeerverbod tijdens de werken.