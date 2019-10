Sint-Blasiusziekenhuis houdt grootschalige evacuatie oefening Nele Dooms

23 oktober 2019

17u33 36 Dendermonde Het Algemeen ziekenhuis sint-Blasius van Dendermonde organiseerde woensdag een grootschalige evacuatie oefening in haar hoofdgebouw aan de Kroonveldlaan. Personeel van het ziekenhuis werkte hier aan mee. Omdat echte patiënten voor een oefening evacueren niet meteen gewenst is, kreeg het ziekenhuis daarvoor hulp van een zestigtal vrijwilligers, vooral jongeren van het Oscar Romerocollege.

Al 25 jaar is het AZ Sint-Blasius gevestigd aan de Kroonveldlaan in Dendermonde. Voor het eerst werd er op eigen initiatief een dergelijke grootschalige oefening gehouden. “We hebben dan wel allerlei procedures voor bij brand en andere noodgevallen op papier, beschikken over draaiboeken een geschreven fiches met richtlijnen, maar het is toch altijd beter die theorie ook eens in praktijk te oefenen”, zegt Ingrid Baert, woordvoerder van het ziekenhuis.

Voor de oefening werd een brand op de dienst Gereatrie gesimuleerd. Daardoor moest de gehele noordvleugel geëvacueerd worden. Personeel was meteen in de weer om zogenaamde patiënten naar buiten te brengen, liggend in bed of ondersteund door verplegers. Ook de brandweer kwam ter plaatse.

“Het doel van deze oefening is om onze paraatheid voor een snelle en efficiënte evacuatie van het ziekenhuis te optimaliseren”, zegt Baert. “We willen onze medewerkers ook voorbereiden op de impact van een eventuele evacuatie. Hopelijk moeten we dit natuurlijk nooit in het echt toepassen, maar als het nodig zou zijn, willen we daar wel klaar voor zijn.”