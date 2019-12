Signalisatie Oudegemsebaan niet zoals aangekondigd: verkeer rijdt nu zelfs over fietspad Nele Dooms

09 december 2019

18u51 7 Dendermonde Inwoners van Oudegem klagen de huidige gevaarlijke toestand op de Oudegemsebaan aan. Daar zijn maandag voorbereidende werken gestart om een wegverzakking door een versleten riolering te herstellen. Alleen blijkt de wegsignalisatie niet voorzien zoals aangekondigd. Resultaat? Gevaarlijke toestanden.

De verzakking die zich twee weken geleden op de Oudegemsebaan, tussen huisnummes 118 en 126, voordeed moet hersteld worden en dat zal in twee fasen gebeuren. De voorbereidende werken zijn maandag gestart. De werfzone neemt hiervoor een deel van de rijweg en het fietspad in, in de rijrichting van Oudegem naar Dendermonde.

Om alles wat in goede banen te leiden, was door de stad aangekondigd dat er ter hoogte van de werken tijdelijke verkeerslichten zouden komen om het verkeer beurtelings door te laten. Bovendien zou vrachtverkeer dat uit de Hoogtestraat komt, verplicht worden om rechts af te slaan richting Appels. Via de rotonde Appels kunnen bestuurders dan terugkeren naar Oudegem.

Alleen bleek op de eerste dag van de werken dat er van deze maatregelen geen sprake is. De werken zijn gestart zonder verkeerslichten en vrachtwagens slaan vanuit de Hoogtestraat gewoon wel links af.

De situatie levert gevaarlijke toestanden op. bestuurders die in de richting van Dendermonde rijden, nemen niet altijd de tijd om aan de werfzone te wachten en tegenliggend verkeer te laten voorgaan. Resultaat daarvan is dat bestuurders in de richting van Oudegem de busstrook innemen om door te rijden en zelfs op het fietspad rijden. Vrachtwagens rijden zelfs volledig over het fietspad. “Zou iemand zich eens kunnen buigen over de veiligheid van fietsers en voetgangers”, klinkt het in Oudegem.