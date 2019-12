Shoppen tijdens eindejaarsperiode kan met gratis parkeren aan complex Mechelse Poort Nele Dooms

12 december 2019

Het stadsbestuur van Dendermonde heeft beslist om de parking Mechelse Poort, aan de toegang tot de Oude Vest, de komende weekends gratis te maken. Normaal geldt hier betalend parkeren, maar tijdens de eindejaarsperiode zal het op zaterdag en zondag gratis kunnen. Het is één van de maatregels die de stad neemt om de handelaars tijdens de kerst- en soldenperiode beter bereikbaar te maken. Zo rijden er ook gratis bussen van De Lijn in Dendermonde tot 14 januari en worden er voor fietsende bezoekers van het stadscentrum extra fietsenstallingen geplaatst aan de Oude Vest, de bibliotheek, de Franz Courtensstraat en de Brusselsestraat. Gratis de wagen stallen in de parking parking Mechelse Poort kan op zaterdag 14 en zondag 15 december, 21 en 22 december, 28 en 29 december, 4 en 5 januari en 11 en 12 januari. Koopzondagen zijn er op 15, 22 en 29 december.