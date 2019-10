Exclusief voor abonnees Shauni start na dood baby Sky benefietactie voor vzw Boven de Wolken: “Zo blij dat ik dankzij hen nog een tastbare herinnering aan mijn kleine ventje heb” Nele Dooms

09 oktober 2019

13u33 3 Dendermonde Met een verkoop van snoepjes en truffels wil Shauni De Cauwer (25) uit Moerzeke de vzw Boven De Wolken steunen. Die neemt foto’s voor ouders die hun baby’tje dreigen te verliezen of van wie het stil geboren werd. Ook Shauni deed er beroep op toen haar baby sky, die te vroeg werd geboren, amper zes dagen na de bevalling stierf. “Ik ben een jaar door de hel gegaan, maar ben zo blij dat ik dankzij de vzw een tastbare herinnering heb”, zegt ze. “Nu wil ik iets terugdoen.”

Wat aanvankelijk een zorgeloze zwangerschap was, eindigde voor Shauni De Cauwer in het voorjaar van 2017 in een nachtmerrie. Bij een controle bleek dat de navelstreng niet voor voldoende doorbloeding zorgde, met de nodige risico’s als gevolg. “Ik werd van nabij opgevolgd in het UZ Gent, maar toch liep het mis”, vertelt ze. “Een spoedkeizersnede bracht Sky na 27 weken ter wereld. Ik was compleet overdonderd, én voelde me schuldig. Het enige wat ik moest doen, was zorgen dat de baby in mijn buik bleef en zelfs dat was me niet gelukt. Dat wringt nog altijd tot op de dag van vandaag.”

