ShaMoDo It levert diploma’s S-Dancers aan huis en dat levert hartverwarmend filmpje op Nele Dooms

29 juni 2020

Dendermonde Dansleraar Anja en Silke zorgden voor een superverrassing voor de S-Dancers van de Dendermondse dansvereniging ShaMoDo-It. Ze trokken van deur tot deur om de dansers met een beperking hun diploma te overhandigen. En daar hoorde natuurlijk ook een dansje bij. Het leverde een hartverwarmend filmpje op.

Ook dansscholen lagen door de coronacrisis wekenlang stil en daar ontsnapte ook ShaMoDo-It niet aan. Daardoor konden ook de S-Dancers niet naar de danslessen komen. ShaModo-It houdt er immers een specifieke werking voor personen met een beperking op na, maar ook dat viel stil. “Onze dansjuffen Anja en Silke besloten dan maar om de S-Dancers allemaal zelf een dans-bezoekje aan huis te brengen”, zegt Ingrid Coppieters, hoofd van ShaMoDo-It. “Ze reden in één dag tijd maar liefst 145 kilometer om ongeveer dertig dansers te bezoeken, hen een diploma uit te reiken en een medaille te overhandigen. Natuurlijk kon ook een dansje met elk van hen niet ontbreken.”

De S-Dancers waren allemaal erg verrast door het bezoek en waren in de wolken met hun diploma. Natuurlijk waren ze meteen bereid om ook nog even hun beste dansmoves boven te halen. “Dat hebben we in een mooi, hartverwarmend filmpje gegoten dat bij iedereen die het bekijkt, een lach op het gezicht tovert”, zegt Coppieters. “Onze dansers waren zo tevreden, sommigen konden met hun geluk geen blijf. Het zijn moeilijke tijden, zeker voor mensen die niet zelfstandig kunnen zijn. Net daarom doet hen gelukkig zien, nu zoveel deugd.”