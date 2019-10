Sfeer en spektakel domineren vijfde Gouden Petattencross Nele Dooms

13 oktober 2019

13u56 0

De vijfde Gouden Petattencross in Oudegem is een editie van sfeer en spektakel geworden. De organisatoren hadden op de terreinen langs de sporthal aan de Ouburg in Oudegem opnieuw voor een nieuw parcours gezorgd. “We gaan altijd voor zo spectaculair mogelijk, met grote en kleine hindernissen”, zegt Bart Van Malderen van Wielerclub Eendracht van Oudegem, die de cross organiseert. “Een vinnige omloop is immers leuk om naar te kijken door de toeschouwers. Maar tegelijk willen we het parcours toch ook zo toegankelijk mogelijk houden, zodat iedereen die dat wil, kan meedoen. Ons motto is niet voor niets: Iedereen op de fiets.”

In het kader daarvan werd ook de Cross der Verenigingen gehouden, een ploegenronde waar verenigingen tegen elkaar konden strijden. “Hevig, maar ook speels en ludiek”, zegt Van Malderen. “Het zorgt voor extra sfeer. Daarvoor riepen we indertijd ook de Gouden Petattencross in het leven: om dicht bij huis de sfeer van veldcross te laten proeven.” Ook in de feesttent vlakbij het parcours was het overigens dikke ambiance met Cadance-Grat Verkiert, DJ Dosshy en feestzanger Pascal Montelli.