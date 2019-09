Scouts sjorren reusachtig Ros Beiaard... en het kan zelfs steigeren Nele Dooms

19 september 2019

13u01 3 Dendermonde Grote bedrijvigheid bij de Scouts van Dendermonde. Alle vrije uren na school gaan deze week naar een gigantisch project: de jongeren sjorren een reusachtig Ros Beiaard in elkaar. Tegen zaterdag moet dat helemaal klaar zijn. En dan zal het ook steigeren.

Het zijn de Verkenners en de Gidsen van de Scouts van Dendermonde die het project realiseren. “Om het nieuwe scoutsjaar in te luiden, sjorren we eigenlijk elk jaar een grote constructie in elkaar op ons terrein”, zegt Tom Mathys. “Natuurlijk kan nu niemand er om heen dat binnenkort het Ros Beiaard uitgaat in onze stad. Omdat dit in ons nieuwe scoutsjaar gebeurt, leek het ons gepast om deze keer het fiere Dendermondse Peirt na te bouwen.”

De constructie zal uiteindelijk ruim acht meter hoog zijn. Er werken twintig jongeren aan mee. Tegen zaterdag moet het Ros Beiaard helemaal klaar zijn. Dan vindt bij de jeugdvereniging de jaarlijkse barbecue plaats en zal iedereen het Ros kunnen bewonderen. “Het zal zelfs steigeren”, verklapt Mathys.

De ScoutsBBQ vindt plaats op zaterdag 21 september, vanaf 17 uur. Liefhebbers kunnen terecht op het scoutsplein, aan de Tragel in Dendermonde. Nadien vindt daar ook de Bosfuif plaats.