Scouts laten Ros Beiaard steigeren: leuk voorsmaakje van Ros Beiaardommegang Nele Dooms

22 september 2019

12u20 0

Voor de Ros Beiaardommegang in Dendermonde is het nog wachten tot 24 mei 2020, maar voor een voorsmaakje van wat een immens volksfeest moet worden zorgden de Scouts en Gidsen Dendermonde nu al. Daarvoor hadden de jongeren een reusachtige constructie in hout gesjord om het Ros Beiaard tot leven te brengen. En dat konden ze zelfs laten steigeren. Met Vier Heemskinderen incluis. Op de tonen van, hoe kan het ook anders, ... het Ros Beiaardlied. Met de stunt trapten de Dendermondse Scouts hun nieuwe werkjaar af. Dat gebeurde met een barbecue en bosfuif, maar het meeste succes oogstte toch het dansende Ros.