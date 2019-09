Schurft vastgesteld in rusthuis Sint-Antonius: Bewoners en personeel krijgen preventieve behandeling, gevaar is er niet Nele Dooms

09 september 2019

15u25 10 Dendermonde In het woonzorgcentrum Sint-Antonius van Grembergen krijgen de bewoners en het personeel van één afdeling momenteel een behandeling tegen scabiës, in de volksmond schurft. De maatregel komt er nadat de huidziekte bij zeven bewoners en een personeelslid werd vastgesteld. De directie communiceert hier zelf over. Gevaar is er niet.

In totaal zullen een veertigtal bewoners de preventieve behandeling tegen scabiës krijgen. Dat moet omdat deze huidziekte niet vanzelf overgaat en een gerichte behandeling, ook preventief, daarom belangrijk is. Dat moet ook voorkomen dat klachten zich uitbreiden. De directeur benadrukt dat schurft een ongevaarlijke, maar wel vervelende huidziekte is.

“De ziekte is slechts overdraagbaar door langdurig of veelvuldig direct huidcontact met een besmette persoon”, zegt Bernadette De Clippeleir, directeur van rusthuis Sint-Antonius . “Ze kan ook overgedragen worden door kleren van een besmette persoon te dragen of contact met besmet beddengoed. Maar schurft hangt zeker niet af van persoonlijke hygiëne of verzorging. Het type schurft dat zich nu in ons rusthuis voordoet, is ongevaarlijk en weinig besmettelijk. Maar het zorgt wel voor heel wat jeuk.”

De behandeling houdt in dat de bewoners een geneesmiddel moeten nemen dat schurftmijt doodt. Alle gedragen kleding en bedlinnen worden gewassen. Alle familieleden van bewoners zijn op de hoogte gebracht. De behandeling van de bewoners komt er in nauw overleg met de Coördinerend Raadgevend Arts, de Arbeidsgeneeskundige Dienst en de dienst Volksgezondheid (VAZG). “Uit preventief oogpunt werd besloten alle bewoners van de betrokken afdeling en alle personeelsleden die fysiek contact hebben gehad met de besmette bewoners te behandelen”, klinkt het. “We volgen de situatie continu op en doen al het nodige om het te verhelpen. Voor de bezoekers van de andere afdelingen is er geen risico.”