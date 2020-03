Schrijfster Patricia De Landtsheer en kunstenares Melissa Muys slaan handen in elkaar en dat resulteert in twee nieuwe kinderboeken: “Spanning met Heikje Heks en Ros Beiaard en emoties met Gaatjesoma” Nele Dooms

30 maart 2020

13u07 0 Dendermonde Wat gebeurt er als twee dames, elk krak in hun vak, de handen in elkaar slaan? Dan ontstaan mooie projecten. In het geval van schrijfster Patricia De Landtsheer en kunstenares Melissa Muys zijn dat twee gloednieuwe kinderboeken. Heikje Heks gaat weer op avontuur en ontmoet het Ros Beiaard. Gaatjesoma vertelt het emotionele verhaal van een grootmoeder met dementie. Eén ding is zeker: in deze coronatijden met gesloten scholen, geven deze boeken kinderen zeker ettelijke uren leesplezier.

Met de twee nieuwe publicaties is Patrica De Landtsheer uit Sint-Gillis-Dendermonde zeker niet aan haar proefstuk toe. Ze schrijft al jarenlang kinder- en jeugdboeken. De illustraties liet ze doorgaans aan de uitgeverij over. Maar dat verliep deze keer toch helemaal anders. “En dat heeft alles te maken met een ontmoeting met Melissa Muys”, vertelt Patricia. “Ik leerde de Dendermondse kunstenares kennen tijdens een tentoonstelling die ze gaf rond eindejaar. Ik was erg gecharmeerd door haar werk en omdat ik al lang op zoek was naar iemand om voor illustraties bij mijn verhalen te zorgen, raakten we aan de praat.”

Muys was meteen bereid om mee te werken. “Eigenlijk ben ik kunsthistoricus van opleiding, maar ik verzeilde in de grafische vormgeving. Mijn intentie was om zelf boeken te maken, maar zover is het nog niet gekomen. Door de samenwerking met Patricia heb ik nu toch mijn eerste werk voor leesboeken op mijn actief staan. Ik hoop dat er nog meer volgt.”

Ros Beiaard

Met een nieuw verhaal rond Heikje Heks, het figuurtje waar De Landtsheer al wel meer boeken over schreef, zorgt de schrijfster voor spanning en avontuur. En wat meer is, ook het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen komen er op de proppen. “Heikje Heks vliegt immers terug naar die tijd van toen”, klinkt het. “Ze gaat op zoek naar het geheim van Betkin, dochter van Tanne die als heks eind zestiende eeuw op de Grote Mark van Dendermonde als heks is verbrand. Het fantasieverhaal heeft dus ook een geschiedkundige inslag. Heikje wil rechtvaardigheid voor Tanne en daar kunnen Reinout en het Ros Beiaard bij helpen. Kinderen vanaf 9 jaar zullen hier zeker het nodige plezier aan beleven.”

Met ‘Gaatjesoma’ gaat De Landtsheer de meer emotionele toer op. De tekening op de cover van het boek van Melissa Muys zegt veel. “Ik maakte deze tekening op basis van het manuscript van het verhaal dat ik in handen kreeg”, vertelt de kunstenares. “Ik wilde alles in de tekening waar het boek voor staat, de broosheid en de gevoeligheid.”

Dementie

‘Gaatjesoma’ vertelt het verhaal van de tienjarige Fleur en haar oma die aan dementie lijdt. “Hiervoor heb ik geput uit mijn eigen leefwereld”, zegt Patricia. “Ik beleefde bijna hetzelfde verhaal toen mijn ouders enkele jaren geleden in een home moesten opgenomen worden, omwille van beginnende dementie bij mijn moeder. Mijn dochter, waar ik het personage van Fleur op baseerde, is nu zelf referentiepersoon dementie en werkt dagelijks met personen met dementie, alzheimer en parkinson. Het boek is geschikt voor jongeren vanaf 11 jaar, maar ook volwassenen en jonge mensen met een opleiding in de zorgsector zullen hierin hun gading kunnen vinden.”

‘Heikje heks en het geheim van Betkin’ is uitgegeven bij Gandaboeken en kost 18,50 euro. ‘Gaatjesoma’ is uitgegeven bij C. de Vries-Brouwers en kost 17.50 euro. Een exemplaar bemachtigen kan online door te mailen naar landtsheer@yahoo.com.