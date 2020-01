Schrijfster Lize Spit op bezoek bij leerlingen Atheneum Nele Dooms

De vijfdejaars van het GO! Atheneum van Dendermonde kregen schrijfster Lize Spit op bezoek. De jongeren hadden opdracht gekregen om de succesvolle roman van Spit “Het Smelt” te lezen. “Na een grondige analyse van dit boek tijdens de lessen Nederlands was het tijd om kennis te maken met auteur zelf”, zegt leerkracht Nederlands Sofia De Geest. “Het is echt een meerwaarde een auteur op school uit te nodigen. Door een lezing krijgen de leerlingen een andere blik op het boek en op het schrijverschap. Lize Spit wist de jongeren goed aan te spreken en het was fijn dat er zoveel vragen kwamen van de leerlingen zelf.” Spit slaagde erin de leerlingen te boeien met haar uiteenzetting over het schrijfproces van haar boek. Ook een signeersessie ontbrak niet. Daardoor hebben leerlingen nu een boek thuis met een persoonlijk woordje van de auteur in.