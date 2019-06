Scholieren zetten vakantie in met Boenk! Nele Dooms

28 juni 2019

17u22 0

Scholieren in Dendermonde konden vrijdagnamiddag de zomervakantie inzetten met Boenk! Het was de eerste keer dat de Jeugddienst van Dendermonde dit evenement organiseerde. Het grasterrein aan zwembad Olympos werd omgetoverd tot gezellige ontmoetingsplaats. Tieners konden er zich uitleven met bumpervoetbal, een escaperoom en andere spelen. Ook de muziek kozen ze zelf via Spotify. Ondertussen zorgde Jeugdhuis Zenith voor verfrissende drankjes en er waren ook gratis frietjes. De eerste editie mag een succes genoemd worden. “Met de komst van 200 enthousiaste schoolkinderen mogen we gerust van een geslaagd evenement spreken”, zegt een tevreden schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “De jongeren kwamen langs om te spelen, te ravotten en samen te lachen. Beter kan je de vakantie niet inzetten.”