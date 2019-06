Scholen steunen Rode Neuzen Dag Nele Dooms

20 juni 2019

17u41 0 Dendermonde Middenschool Go!Mad van het Atheneum van Dendermonde is dit jaar één van de deelnemende scholen aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van VTM, HLN, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren. Rode Neuzen Dag wil van zoveel mogelijk scholen “Rode Neuzen Scholen” maken. In Dendermonde hebben zich al vier scholen aangemeld. In Buggenhout en Berlare elk één.

Met het concept “Rode Neuzen School” willen de organisatoren achter de goede doelactie dit jaar zoveel mogelijk Vlaamse scholen aanspreken. Zij worden opgeroepen hun steentje bij te dragen voor het goede doel en zich te engageren om de weerbaarheid van hun leerlingen te versterken. Op dit moment zijn er over heel Vlaanderen al 1.126 “Rode Neuzen Scholen” geregistreerd. Het geld van de actie van de school gaat integraal naar haar eigen gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert. Scholen die zich nog voor de zomer inschrijven voor de actie, kunnen een exclusief optreden van Niels Destadsbader winnen.

De oproep blijft ook in deze regio niet onbeantwoord. Zo doet het GO!Mad mee. “We willen op school het project GO!Zen starten om welbevinden, betrokkenheid en veerkracht bij leerlingen te versterken”, zegt leerlingbegeleider Lenny Smits. “Om activiteiten daarrond vorm te geven willen we een multifunctionele ruimte uitbouwen. We merken immers dat leerlingen steeds meer kenbaar maken dat ze te maken hebben met psychische en mentale problemen. We willen als school graag ons steentje bijdragen om al onze leerlingen hierin te ondersteunen: een luisterend oor bieden, mee zoeken naar oplossingen, hun tools aanreiken om hun eigen veerkracht te versterken. Om geld in het laatje te krijgen, plannen we al een Spartacusrun.”

Ook gemeentelijke basisschool De Klinker doet mee. “Psychisch welzijn van de kinderen is heel belangrijk, ook op school”, zegt directeur Danny Verneirt. “We doen graag mee met Rode Neuzen Dag omdat die heel dicht bij de kinderen staat. Hoe klein ook, toch willen wij ons steentje bijdragen in de uitbreiding van hulp bij jongeren.”

Ook de basisschool van het Oscar Romerocollege van Dendermonde en Go!Talent uit Dendermonde registreerden zich al. In Buggenhout deed buitengewoon secundair onderwijs Spectrum hetzelfde. Ook de Vrije basisschool Sint-Jozef uit Overmere meldde zich al aan.