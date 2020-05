Scholen bereiden heropstart kleuterscholen voor: “Alle niet-afwasbare spullen opbergen” Nele Dooms

29 mei 2020

12u47 0 Dendermonde Ook de scholen in onze regio bereiden volop de heropstart van de kleuterklassen voor. Op dinsdag 2 juni is het zover. Van klasbubbels, gespreide startmomenten en handjes wassen,... er komt heel wat bij kijken. “Alle niet-afwasbare spullen bergen we alvast op uit veiligheid”, klinkt het in de Visitatieschool in Baasrode.

In heel wat basisscholen in de regio is het momenteel alle hens aan dek om volgende week de kleuterklassen weer te kunnen openen. Minister Ben Weyts maakte duidelijk dat dat vanaf 2 juni weer kan, met kleuterklassen die als groep één bubbel vormen. De social distancing mag hier dan al wegvallen, maar toch gelden er nog tal van andere regels en maatregelen. De visitatieschool van Baasrode is dan ook volop bezig met alles voor te bereiden voor de komst van de kleuters.

“We zorgen ervoor dat de kleuters in alle hoeken van de klas kunnen spelen”, zegt directeur Hilde Van Damme. “Omdat kleuters nog heel veel in hun mond steken, hebben we een kordate beslissing genomen: alle niet-afwasbare spullen, zoals poppen of andere zaken in textiel bijvoorbeeld, zijn weggehaald uit de klassen. Op die manier hopen we alles makkelijker te kunnen reinigen.”

De kleuters zullen tijdens de speeltijd in hun eigen klasbubbel op een speciaal voor hen toegewezen speelplek spelen. “Zo willen we ervoor zorgen dat de bubbels niet mengen”, zegt Van Damme. “We hebben ook verschillende speelmomenten, zodat elke groep veilig kan buiten spelen. Dat systeem hanteren we ook tijdens de middagpauze. Alle kleuters eten samen met de juf in de klas en gaan nadien buiten spelen in de klasbubbel, elke groep op een ander moment.”

Geen file aan de wasbak

De school organiseert ook gespreide start- en afhaalmomenten voor de kleuters. “De ouders kunnen de kleuters brengen tussen 8.15 en 8.45 uur”, klinkt het. De kleuters kunnen meteen naar de klas, waar de juf hen zal opwachten. De eerste opdracht voor de kleuters is de handen wassen. Door de gespreide start, kan de juf elk kind persoonlijk onthalen en is er geen file aan de wasbak. In de namiddag kunnen de kleuters vanaf 14.45 uur afgehaald worden. Ouders komen in kleine groepen langs de kleuterpoort op de speelplaats en gaan dan via de poort in de Kloosterstraat weer weg.”

Ja, het vraagt enorm veel organisatie, maar we zijn vooral heel erg blij dat de kleuterscholen weer voltijds mogen starten Isabelle Putteman

Verschillende afhaalmomenten volgens klasbubbel, handjes wassen bij het binnenkomen en aparte speelmomenten zijn zaken die ook in de kleuterschool van het Oscar Romerocollege in Dendermonde toegepast zullen worden. “Ja, het vraagt enorm veel organisatie, maar we zijn vooral heel erg blij dat de kleuterscholen weer voltijds mogen starten”, zegt directeur Isabelle Putteman. “We hopen al onze kleuters terug te zien. Onze juffen zijn van plan om in het bijzonder aandacht te besteden aan de kleine en grote verdrietjes van de kindjes en aan het effect van zo’n lange periode thuis gezeten te hebben. Alle kleuters hebben alvast een kleurplaat van ons draakje Oscar ontvangen die ze kunnen inkleuren en dinsdag aan de juf tonen.”

Peutertjes apart

Ook in de Heilig-Hartschool in Sint-Gillis-Dendermonde weegt het blije weerzien van de kleuters op tegen de grote organisatorische rompslomp. Net zoals ook in de Visitatieschool het geval is, zorgen ze ook hier voor een apart onthaal van peuters die nieuw instappen en dus voor de allereerste keer naar school gaan. “Normaal kunnen kindjes van 2,5 jaar oud instappen na de paasvakantie of na het Hemelvaartweekend”, zegt directeur Kim De Wolf. “De scholen waren toen dicht, zodat die instapmomenten nu plaatsvinden. We willen vooral dat deze nieuwe peutertjes dat rustig kunnen doen. Daarom vangen we ze helemaal apart op, in een groepje van allemaal nieuwkomers. De andere kleutertjes die al eerder naar school kwamen, herstarten in hun eigen klasjes.”