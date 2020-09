Schoenwinkelketen vanHaren neemt 40 Brantano-winkels over, maar die van Dendermonde is daar niet bij Nele Dooms

11 september 2020

14u40 0 Dendermonde De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren maakte zopas bekend dat het 40 Brantano-winkels zal overnemen. Die liggen verspreid over Vlaanderen, maar de schoenenzaak in Dendermonde is daar niet bij.

Het was al langer duidelijk dat de Duitse schoenenreus Deichmann een reeks Brantano-winkels zou overnemen, nadat bekend raakte dat FNG, het moederbedrijf van de Brantano-schoenenwinkel failliet ging. Veertig winkels, allemaal in Vlaanderen gelegen, zullen omgebouwd worden tot filialen van vanHaren. De heropening is gepland vanaf 1 februari 2021. Brantano-personeel maakt niet automatisch mee de overstap.

Bij de overgenomen Brantano-winkels in deze wijde regio, behoren onder andere die van Aalst, Lede, Lokeren en Ninove. Het filiaal in Dendermonde wordt niet overgenomen. Vanharen heeft hier immers al enige tijd een vestiging op de Mechelsesteenweg, niet zo ver van de huidige Brantano.

