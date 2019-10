Schlagerartiesten verzamelen op De Bruynkaai Nele Dooms

08 oktober 2019

15u18 9

De vzw Life Amusement en café ‘t Peirt slaan de handen in elkaar voor een nieuwe evenement. ‘Dendermonde Schlagert’ zal plaatsvinden op zaterdag 12 oktober. In een feesttent op de De Bruynkaai, langs de Noordlaan in Dendermonde, verzamelen dan tal van schlagerartiesten. De Pitaboys, José Sep, Top Pops, Jo Vally, Steve Tielens, Gigi, Sam Gooris en Jettie Pallettie komen optreden. Vervolgens zorgt een dj nog voor een afterparty. Dendermonde Schlagert begint om 19 uur. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Er zijn ook vip-paketten te verkrijgen aan 80 euro. Kaarten zijn te verkrijgen in café ‘t Peirt en bij Boekcenter Luc Van Mol. Info: 052/57.44.08.