Schijnwerpers op duurzaamheid: Desso stelt ‘cradle 2 cradle’-werking voor Nele Dooms

26 juni 2019

17u11 0

Op vraag van de Dienst Leefmilieu van Dendermonde organiseert het bedrijf Desso-Tarkett uit Sint-Gillis-Dendermonde een voordracht. Erik De Bisschop, strategisch account manager van de tapijtfabrikant zal het hebben over de ‘cradle 2 cradle’-werking van het bedrijf en de duurzame bedrijfsvisie. ‘Cradle 2 cradle’ staat voor ‘wieg naar wieg’, en is een label voor herbruikbare producten en een principe om producten zo duurzaam mogelijk te ontwerpen en te produceren. Tijdens de voordracht komen aanwezigen meer te weten over hoe ‘cradle 2 cradle’ bijdraagt aan mens, maatschappij en milieu en welke toepassingen misschien ook binnen de stad en andere organisaties toegepast kunnen worden.

Het infomoment vindt plaats op vrijdag 28 juni om 12 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Bert Heuvinckzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat 24 in Dendermonde. Inschrijven kan via duurzaamheid@dendermonde.be.