Schepencollege positief over woonproject UMA, maar dossier toch nog niet naar gemeenteraad: Afdeling Wegen en Verkeer plaatst vraagtekens bij mobiliteit Nele Dooms

26 juni 2020

17u19 7 Dendermonde Als het van het Dendermondse schepencollege afhangt dan mag de eerste fase van het woonproject UMA, aan de stadsrand van Dendermonde, er komen. Het formuleerde begin deze week een positief pre-advies. Toch zal het dossier niet op de agenda van de komende gemeenteraad staan. Afdeling Wegen en Verkeer blijkt immers bedenkingen te hebben bij de mobiliteit van dit het project en maakte een negatief advies over. “Dat willen we eerst uitgeklaard zien voor we voort gaan met het dossier”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Marius Meremans (N-VA).

De realisatie van het UMA-woonproject is voorzien in het gebied tussen Gentsesteenweg, Krijgem en Oude Dender, vlakbij het stadscentrum van Dendermonde. Projectontwikkelaars plannen op een ruim drie hectare groot terrein 175 woongelegenheden, maar ook fiets- en wandelpaden, natuurspeelparken en een waterspeeltuin. Dat kunnen ze doen omdat dit gebied al decennia lang ingekleurd is als ‘binnenstedelijk woongebied’, bouwgrond dus.

Waar het schepencollege van Dendermonde zich nu over buigt is een eerste fase in dat project, namelijk de realisatie van een reeks assistentiewoningen voor bejaarden, een kantoorgebouw, brasserie en enkele commerciële functies aan de kant van de Gentsesteenweg. Een openbaar onderzoek leverde meer dan 400 bezwaren van buurtbewoners op. Zij noemen het project “een aanslag op de huidige groene omgeving” en vrezen “extra verkeersdruk op wegen die nu al dagelijks volzitten”.

Toch besliste het schepencollege dan Dendermonde tijdens haar vergadering begin deze week om voor die eerste fase van het project een positief pre-advies te geven. “Voor het schepencollege kan dit project er wel degelijk komen”, zegt schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “De bezwaren die we binnen kregen, gaven geen aanleiding tot een negatief advies. En onze interne mobiliteitsdienst is van mening dat de omliggende wegen de verkeersdruk die fase 1 zou meebrengen aankunnen.”

Normaal gezien zorgt zo’n positief pre-advies er vervolgens voor dat de gemeenteraad zich over de wegenis van het project buigt. Dat zou normaal gezien op de agenda van de gemeenteraad van begin juli staan, maar dat komt er nu toch niet. Aanleiding is het advies van de Afdeling Wegen en Verkeer waar het schepencollege kennis van nam nadat het eigenlijk al haar positief pre-advies had geformuleerd. AWV spreekt een negatief advies uit rond de mobiliteit. “Voorlopig blijft het schepencollege wel degelijk achter het project staan, maar we willen wel eerst meer duidelijkheid over de bedenkingen die AWV heeft. We gaan dus eerst meer info vragen en daarom is het dossier nog niet rijp om op de gemeenteraad te komen. Vermoedelijk zal dit september worden”, zegt Meremans.