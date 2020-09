Schepen Meremans reageert op aanval Fietsersbond rond knelpunten Schoolroutekaart: “Wel al diverse maatregelen genomen” Nele Dooms

15u57 0 Dendermonde Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) reageert op Schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA) reageert op de aanval die de Fietsersbond van Dendermonde op de eerste schooldag lanceerde rond de knelpunten van de Schoolroutekaart. “Die zijn na twee jaar nog altijd niet weggewerkt”, klonk het. Volgens Meremans gebeurden echter wel al inspanningen. “Maar op vele plaatsen zijn we afhankelijk van het Vlaams Gewest”, zegt hij.

Zestien knelpunten van onveilige verkeerssituaties zijn er opgenomen in de Schoolroutekaart. Die werd twee jaar geleden, in 2018, in het leven geroepen om kinderen en jongeren te tonen wat de veiligste en beste weg naar hun school is en waar ze moeten oppassen voor gevaarlijke punten. “De stad liet toen verstaan dat ze de kaart als basis zou gebruiken om de knelpunten weg te werken, maar twee jaar later is dat nog altijd niet gebeurd”, meldde de Fietsersbond op de eerste schooldag.

Schepen van mobiliteit Meremans vindt het “nogal grof” dat de Fietsersbond dit zegt. “Alsof de stad niets uitricht en fietsveiligheid niet ernstig neemt”, zegt hij. “Het tegendeel is waar. Uiteraard is er nog veel werk, er is een historische achterstand weg te werken. Maar we zijn daar wel mee bezig.”

Het schoentje wringt volgens Meremans bij het feit dat het merendeel van de knelpunten zich situeren op kruispunten met gewestwegen. “Daarvoor is overleg met de Afdeling Wegen en Verkeer van het Vlaams Gewest nodig”, zegt hij. “Voor de kruispunten aan de Baasrodestraat met de Broekantstraat en de Scheepswerfstraat bijvoorbeeld liggen al ontwerpen voor verbetering klaar en ook rond een alternatieve route voor de Zandstraat koppelen we binnenkort met AWV terug. Met een extra partner betrokken bij de zaak, duurt dat altijd wat langer.”

“We hebben bovendien nog andere maatregelen in petto”, stelt Meremans. “Meer regenboogzebrapaden en aanduiding van schoolzones met wegmarkeringen staan ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad deze maand. We nemen opmerkingen van de Fietsersbond ter harte, maar de suggesties zijn niet altijd haalbaar door bijvoorbeeld ruimtegebrek en technische beperkingen. Het is gemakkelijk om zomaar voorstellen te lanceren zonder dat de haalbaarheid daarover bekeken is.”