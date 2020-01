Schepen Marius Meremans reageert na zwaar ongeval Zandstraat: “Alternatief voor fietsers via Denderstraat uitwerken” Nele Dooms

09 januari 2020

15u17 0 Dendermonde Dat het Dat het zware ongeval in de Zandstraat de gemoederen beroert , ontgaat ook schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA) niet. “We werken momenteel aan een alternatief voor fietsers om de Zandstraat te mijden”, zegt hij.

Voor alle duidelijkheid: de Zandstraat is een gewestweg en dus is het Vlaams Gewest bevoegd. “Als we als stadsbestuur iets aan de weg willen veranderen, kan dat dus alleen in overleg met én met goedkeuring van het gewest”, zegt Meremans, die in de eerste plaats zijn medeleven aan het slachtoffer van het ongeval en de familie aanbiedt. “Binnenkort gaan we opnieuw rond de tafel zitten om maatregelen uit het nieuwe meerjarenbeleidsplan concreet vorm te geven.”

Meremans doelt daarmee op het voorstel om een alternatief voor fietsers te voorzien, zodat ze niet meer door de Zandstraat moeten rijden. “Bedoeling is dat de fietsers afgeleid worden naar de Denderstraat”, klinkt het. “We voorzien een veilige fietslink, weg van de Zandstraat langs de sporthal. Daar zal een veilige oversteek voorzien worden over de Steenweg van Aalst. Die oversteek gebeurt best met tussenstop en een dubbel zebrapad. Met deze ingrepen zou er veiliger richting Dendermonde gefietst kunnen worden en omgekeerd. Op korte termijn is dit de meest haalbare oplossing.”

Meremans wijst er ook op dat er al een akkoord is om in de Zandstraat fietssuggestiestroken aan te brengen. “Ze zijn geen wondermiddel, maar ervaring leert dat dit het autoverkeer vertraagt. En het geeft een betere zichtbaarheid voor fietsers. Hun plaats op de rijweg is duidelijker. Deze stroken komen er zeker, maar Afdeling Wegen en Verkeer wil de Zandstraat eerst een nieuwe asfaltlaag geven vooraleer de beschildering gebeurt. Dit zou in het voorjaar gebeuren.”

Andere voorstellen zijn volgens Meremans moeilijk haalbaar. “De Zandstraat is smal en dus is een apart fietspad niet mogelijk”, klinkt het. “Zelfs met schrapping van parkeerplaatsen lukt dit niet. Eénrichtingsverkeer in de Zandstraat invoeren, zou dan weer een te zware belasting voor de Denderstraat betekenen, met aanschuivende vracht- en personenwagens in een straat die daar niet voor uitgerust is. Dat zou het probleem alleen maar verschuiven. En om de Zandstraat breder te maken, zouden de huidige huizen allemaal achteruit moeten. Zoiets kan je alleen opleggen bij ernstige verbouwingen of nieuwbouw. Dat is een proces van jaren.”