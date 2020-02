Schelde haalt hoge waterstanden in Baasrode na stormtij Koen Baten

10 februari 2020

18u24 8 Dendermonde Opmerkelijke beelden in Dendermonde vandaag. Na de storm die gisteren door het land trok zorgt de storm er nu voor dat er een stormtij is ontstaan. Hierdoor komt het water bijzonder hoog, waardoor het zelf bijna over de oevers liep in Baasrode.

Rond 17.00 uur ontstond het stormtij op de Schelde en de Dender. Het water steeg tot net onder de rand van de betonnen verhoging. Als die er niet was dan zou het water de huizen zijn binnen gelopen in Baasrode. Alles verliep zonder problemen, het was vooral genieten van het spektakel en de hoge waterstand.