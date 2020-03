Samen tegen corona: drone filmt warme boodschappen van inwoners uit Appels Nele Dooms

18 maart 2020

20u31 0 Dendermonde De nieuwsdienst van VTM stuurde woensdagnamiddag een drone de lucht in om beelden te schieten van Appels, deelgemeente van Dendermonde, in deze coronatijd. Met de beelden proberen we elkaar een hart onder de riem te steken.

VTM Nieuws stuurt deze week een drone de lucht in om beelden te schieten van bewoners die elkaar een hart onder de riem steken. Morgen is de drone in Limburg, maar de spits werd woensdag afgebeten in Appels. Bewoners daar zochten massaal hun tuin op om daar in het groot warme boodschappen te verspreiden en te zwaaien naar de drone. Het leverde mooie plaatjes op.

Niet alle beelden haalden het filmpje, maar wij zorgen nog voor wat extra beelden van inwoners die de moeite deden.