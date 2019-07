Salsa, samba en Braziliaanse percussie: er mag gedanst worden op Grote Markt tijdens Denderende Donderdag Nele Dooms

16 juli 2019

De Denderende Donderdag deze week, op 18 juli, wordt er één met een zwoel en zuiders tintje. De Grote Markt zal baden in de Latin sfeer. De Dienst Toerisme en Stadspromotie nodigt daarvoor verschillende dansgroepen uit. Naast de Dansgroep ShaMoDo It uit Dendermonde is ook Salsa Dender van de partij om het feest compleet te maken. Het publiek kan bovendien rekenen op zuiderse muzikanten , Braziliaanse percussionisten en Samba-danseressen. Bovendien mag ook iedereen zelf de dansschoenen boven halen en zich aan een salsa wagen. Voor kinderen is het Duo Fabelé en Pedro Bubble& Ballon van de partij. De Denderende Donderdag start om 19 uur met een beiaardconcert, verzorgd door beiaardier John Widmann uit de Verenigde staten. Daarna barst het zuiders feest los. De toegang is gratis.