Sabotage voor vangactie exotische waterschildpadden: onbekende laat dieren telkens weer vrij Nele Dooms

26 juni 2020

16u17 0 Dendermonde De vangactie die het Dendermondse stadsbestuur opzette om de exotische waterschildpadden die een thuis vonden in de Brussels Forten te vangen en een nieuw onderkomen te bezorgen, loopt niet van een leien dakje. Meer nog, de actie wordt gesaboteerd. Een onbekende zet de kooien telkens open en laat de gevangen dieren weer vrij “”, zegt schepen van dierenwelzijn Tomas Roggeman (N-VA).

Geelbuikschildpadden zijn het die in de Brusseles Forten al een tijdje een thuis hebben. Voorbijgangers kunnen ze in grote getale spotten als ze liggen te zonnen op boomstronken in het water. Maar de waterschildpadden mogen dan al een graag gezien attractie zijn, het blijven exoten die er niet thuis horen. Daarom besliste het Dendermondse stadsbestuur om ze te vangen en hen vervolgens weg te halen uit de Brusselse Forten en een nieuwe thuis te bezorgen. “Deze dieren verstoren het ecologisch evenwicht, omdat ze hier niet thuis horen”, zegt Roggeman. “Ze eten andere dieren op die wel in de vijver thuishoren. Daarom vormen ze een bedreiging in onze wateren.”

De VZW Rato plaatste kooien in de Brusselse Forten om de schildpadden te vangen. De dieren zouden dan naar een opvangcentrum gebracht worden. Maar na een maand lijken de inspanningen nog niets opgeleverd te hebben. “Blijkt dat iemand de vangst saboteert door de dieren die in de kooi belanden, telkens opnieuw vrij te laten”, zegt Roggeman. “Dit is echt niet de bedoeling.”

“Wellicht zijn de bedoelingen nobel, maar hiermee doet deze persoon de dieren geen plezier”, benadrukt Roggeman. “Vissen en amfibieën worden door de schildpadden opgegeten, terwijl die als koudbloedige dieren afkomstig uit de Caraïben elke winter dreigen te sterven aan de vrieskou.”

Rato vzw zal de kooien nu verplaatsen naar een moeilijker te bereiken locatie. Zo hoopt de stad de vangactie alsnog tot een goed einde te brengen. “Ben je een dierenvriend? Laat ons dan toe om de schildpadden te verplaatsen. Daar zijn de dieren het beste mee geholpen”, zegt Roggeman.