Ruzie over hond loopt uit de hand: man neergestoken Koen Baten

15 september 2019

19u44 82 Dendermonde Bij een ruzie op in de Fabriekstraat in Baasrode is een man een paar keer in de arm gestoken en gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Het slachtoffer, een 40-jarige man van Letse origine, zou samen met een vriend de hond van de dader hebben lastig gevallen. Hierdoor ontstond een discussie die uiteindelijk eindigde in een steekpartij.

De eigenaar van de honden was op dat moment op bezoek bij zijn ex-vriendin, toen de twee mannen, vermoedelijk onder invloed van alcohol, passeerden voorbij de woning en de hond opmerkten. Ze begonnen hem te aaien en lastig te vallen, waardoor de man binnen in huis plots reageerde op het geblaf van de honden. “Hij ging kijken en sprak de twee personen aan. Uiteindelijk ontaarde het in een discussie tussen de drie heren, die eigenlijk erger werd voorgedaan dan ze was", aldus de ex-vriendin.

De eigenaar van de honden liep plots naar binnen en kwam naar buiten met een groot keukenmes. De stoppen sloegen toen even helemaal door en hij deelde enkele steken uit aan een de twee andere mannen. Die begon hevig te bloeden uit zijn armen en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar. “We hebben die twee personen nooit eerder gezien of er is geen voorgeschiedenis, maar ze hebben mijn ex-partner ook wel uitgedaagd”, klinkt het.

De vriend van het slachtoffer kreeg ook een kopstoot van de eigenaar van de hond. De man die de steken uitdeelde werd opgepakt door de politie en meegenomen voor verhoor. De straat was een tijdlang afgezet door de politie, maar uiteindelijk moest het parket niet langskomen om vaststellingen te doen.