Rustige heropstart winkels, coaches op pad voor advies Nele Dooms

11 mei 2020

12u30 0 Dendermonde In Dendermonde verloopt de heropstart van de winkels rustig. Op de Oude Vest en Brusselsestraat lopen wel flink wat bezoekers rond, maar het is geen stormloop in de handelszaken. Wachtrijen zijn er enkel aan elektrozaken en telecomwinkels. Het stadsbestuur stuurt winkelcoaches op pad om handelaars tips en advies te geven. Betalend parkeren is weer ingevoerd, behalve aan de parking Mechelse Poort.

Een stormloop bij de heropstart van de winkel werd niet verwacht en dat blijkt ook effectief zo te zijn. Toch doet het stadsbestuur er alles aan om in de winkelstraten en handelszaken alles volgens de richtlijnen te laten verlopen. “Zoals het er nu naar uitziet zal het de eerste dagen zeker niet megadruk worden”, zegt schepen van lokale economie Dieter Mannaert (CD&V). “Maar mensen moeten zich niet laten afschrikken om lokaal te shoppen. Zowel in Dendermonde centrum als in de deelgemeenten zijn genoeg maatregelen genomen om veilig te kunnen winkelen. Het is een boodschap die we graag willen benadrukken.”

Odette Deyaert van Standaard Boekhandel aan de Oude Vest is opgelucht dat de grote stormloop wegblijft. “Ik ben heel blij dat de winkel weer open kan”, zegt ze. “Een rustiger heropstart maakt het toch allemaal iets makkelijker. Ik merk alleszins heel veel discipline en respect bij de klanten. Ze ontsmetten handen en dragen mondmaskers en volgen de looprichtingen tussen de boeken. Speciaal voor de gelegenheid hebben we onze jaarlijkse literaire actie van het voorjaar verlengd. Wie twee boeken uit de selectie koopt, krijgt een waardebon van 3 euro.”

Terwijl aan het Kruidvat en de Action aan de Zeelsebaan in Grembergen de wachtrijen langer opliepen en het ook vooral aan elektrozaken en telecomwinkels aanschuiven was, konden de kledingzaken de hoeveelheid klanten beter aan. Toch schrikken ze in kledingzaak WE van het aantal. “Het eerste uur na opening zagen we aan de kassa al vlotjes vier klanten met een stapel nieuwe kledij passeren”, zegt Veronique Van Opstal. “Dat had ik niet verwacht, dat er direct vrij veel gekocht zou worden. Maar hoewel het drukker is dan verwacht, verloopt alles heel goed. We zijn eigenlijk heel enthousiast dat we terug ‘in business’ zijn.”

Het stadsbestuur probeert de handelaars zo goed mogelijk bij te staan en te ondersteunen. Daarvoor zijn maandag bij de heropening van winkels meteen een team winkelcoaches op pad gegaan. Op de Oude Vest en Brusselsestraat bezoeken Annick Van den Broeck, Morad Ammar en Marleen De Wit de verschillende handelaars. “We hebben extra materiaal, zoals vloerstickers en affiches mee, om klanten te wijzen op de verplichte social distancing”, zegt Annick. “We stappen in elke winkel binnen en checken even of alles volgens de regels is. Zien we dingen die beter kunnen, dan geven we tips en advies. We zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen of onduidelijkheden.”

Met de heropstart van de winkels is ook het gratis parkeren in de Dendermondse binnenstad afgelopen. Wie naar de winkel gaat, mag dus zeker de parkeermeter niet vergeten. De parkeerwachters lopen alweer naarstig rond. De parking Mechelse Poort, aan het begin van de Oude Vest, is de enige plek die een uitzondering maakt op het betalend parkeren. Daar kunnen chauffeurs hun wagen nog gratis achterlaten tot eind mei. Er worden in de binnenstad ook extra fietsparkings voorzien.

Om lokaal shoppen te promoten, lanceerde de stad de website www.dendermonde.be/winkelhier. Die bundelt een overzicht van onze lokale horeca, handel of marktkramers die leveren aan huis, cadeaubonnen verkopen of afhaal organiseren.