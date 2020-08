Rusthuis Mariatroon viert honderdjarige Germaine Nele Dooms

30 augustus 2020

17u00 0 Dendermonde Germaine Daelemans uit Dendermonde is honderd jaar geworden. Dat werd gevierd in het woonzorgcentrum Mariatroon waar ze verblijft. Familie zorgde voor een verrassing door te verzamelen aan het raam van de eeuwelinge, met spandoeken en felicitaties.

Germaine werd geboren op 29 augustus 1920 en stapte, eens volwassen, in het huwelijksbootje met Petrus Pieters. De twee gingen in Sint-Gillis-Dendermonde wonen en kregen vier kinderen. Ondertussen heeft Germaine ook al elf kleinkinderen en nog meer achterkleinkinderen.

Germaine was jarenlang actief in het Sint-Egidiuskoor en bij de Vrouwenbond. In 2015 nam ze haar intrek in woonzorgcentrum Mariatroon. Ook haar zus Alice verblijft daar. “Samen nemen we heel graag deel aan de animatieactiviteiten in het rusthuis”, zegt Germaine. “We zijn graag onder de mensen.”

Dat “onder de mensen zijn” werd het door de coronacrisis niet helemaal om de honderdste verjaardag van Germaine te vieren. Er gelden immers nog altijd strikte maatregelen om het virus te bestrijden. Toch probeerden medewerkers van het woonzorgcentrum er een bijzondere dag van te maken voor Germaine. Zo werd een videoboodschap van burgemeester Piet Buyse getoond. Familieleden brachten van in de tuin van het rusthuis hun felicitaties over. Germaine nam het zoals het kwam. “Dat is mijn geheim om honderd jaar te worden: altijd rustig blijven”, zegt de eeuwelinge.