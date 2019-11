Rush op tribunekaarten voor Ros Beiaardommegang: 600 wachtenden en nog 24 uur te gaan Nele Dooms

29 november 2019

09u59 4 Dendermonde Met nog 24 uur te gaan voor de start van de kaartenverkoop voor tribunekaarten op de Grote Markt bij de Ros Beiaardommegang, staan er momenteel 600 wachtenden in de Kerkstraat.

Via de kant van het Vleeshuismusem krijgen ze vandaag toegang tot de Grote Markt om daar, met een polsbandje dat het tijdstip van aankomst aangeeft, verder aan te schuiven voor de start van de kaartenverkoop. Dat er ruimschoots op voorhand een wachtrij zou ontstaan had iedereen wel verwacht. Dat het echter zo’n proporties zou aannemen niet.

Burgemeester Piet Buyse (CD&V) kwam vrijdagochtend de wachtenden een hart onder de riem steken. “Ongelooflijk wat zich hier voor doet”, zegt hij. “Het gonsde al dagen in de stad rond de kaartenverkoop, maar dat op donderdagochtend al de eerste fans zouden opdagen had ik niet verwacht. Sociale media brachten alles nog eens in een stroomversnelling. Ik heb veel respect voor deze mensen die regen kou trotseren voor ons Peird. Het zijn zij die op 24 mei 2020, de dag van de ommegang, voor ongelooflijke sfeer zullen zorgen op de Grote Markt.”

De sfeer tussen de wachtende fans zit er alleszins nog goed in, ook al is er al één slapeloze nacht achter de rug. Trompetgeschal blijft klinken, net als het ros Beiaardlied. Kranten van Het Laatste Nieuws gaan van hand tot hand. Die kwam de postbode brengen. Vrienden en familie zorgen ervoor dat wachtenden aan ontbijt geraken. En ondertussen telt iedereen de uren af...