Ruim acht miljoen “coronageld” voor Dendermondse ondernemingen Nele Dooms

15 juli 2020

13u54 14 Dendermonde/Lebbeke/Buggenhout/Hamme/Berlare/Zele Dendermonde heeft in totaal dik acht miljoen euro aan premies en compensaties voor bedrijven gekregen van de Vlaamse Regering. Dendermonde is daarbij in Oost-Vlaanderen bij steden die het meeste geld kregen. In onze provincie ontvingen alleen Aalst, Deinze, Gent en Sint-Niklaas een smak meer. In totaal keerde de Vlaamse Regering al 1.273.129.800 euro coronabedragen uit, waarvan 282.970.880 euro naar Oost-Vlaanderen ging.

De lockdown naar aanleiding van de coronacrisis zorgde voor zwarte sneeuw bij heel wat ondernemingen. Daarom trof de Vlaamse regering een reeks maatregelen om de ondernemingen te ondersteunen. Er kwamen hinderpremies voor zaken die verplicht moesten sluiten, en compensatiepremies voor wie een aanzienlijk omzetverlies leed. Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose (Open Vld) vroeg de cijfers op bij bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V).

Hinderpremie

In Dendermonde vroegen 701 zaken een hinderpremie aan. In totaal leverde dat een bedrag van 7.251.840 euro aan hinderpremies op. Daarnaast werden ook nog eens 252 compensatiepremies aangevraagd. Dat komt neer op nog eens 759.000 euro. In totaal kreeg Dendermonde zo 8.010.840 euro. Behalve premies aanvragen konden ondernemingen ook kiezen om hun lening te laten uitstellen. Daar is in Dendermonde zo goed als geen gebruik van gemaakt. Slechts één onderneming deed dat.

Ook in andere gemeenten in deze regio maakten ondernemingen met graagte gebruik van de premies. In Buggenhout vroegen 205 zaken een hinderpremie aan en 85 een compensatiepremie, goed voor een totaal bedrag van 2.382.560 euro. In Hamme wilden 363 ondernemingen een hinderpremie en 133 een compensatiepremie. Dat is goed voor een totaalbedrag van 4.239.160 euro. In Berlare gaat het om 249 hinderpremies en 92 compensatiepremies, goed voor in totaal 2.946.580 euro. In Lebbeke vroegen 274 ondernemingen en hinderpremie en 113 een compensatiepremie. Dat levert een totaalbedrag van 3.195.600 euro op. En in Zele tot slot ging het om 288 hinderpremies en 160 compensatiepremies, goed voor in totaal 3.437.400 euro.

Nog ter vergelijking: Sint-Niklaas kreeg in totaal 14.485.360 euro, Aalst 16.428.700 euro. Buiten Oost-Vlaanderen haalden Antwerpen 104.397.880 euro binnen, Brugge 32.325.240 euro, Hasselt 19.516.060 euro, Leuven 17.021.000 euro en Mechelen 14.497.400 euro binnen.

