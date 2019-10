Ruim 1.200 personeelsleden uit de bol om verjaardag ziekenhuis Sint-Blasius te vieren Nele Dooms

16 oktober 2019

15u33

Ruim 1.200 personeelsleden en hun familie hebben uitbundig de verjaardag van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde gevierd. Het is precies 25 jaar geleden dat het ziekenhuis een nieuwe campus aan de Kroonveldlaan in gebruik nam. De campus kwam er na een fusie van enkele kleinere lokale ziekenhuizen tot één geïntegreerd ziekenhuis. Om dat moment 25 jaar na datum te vieren, werd een heus “Blasius Festival” op poten gezet. Het evenement stond voor een hele namiddag en avond vol animatie, kindercircus, eetkraampjes en optredens van lokale bands. Als hoofdact traden Roel Vanderstukken en de Corsari’s op. Ruim 1.200 artsen, medewerkers en hun familie gingen daarbij stevig uit de bol. “We vinden het belangrijk om sleutelmomenten samen te vieren”, zegt directeur Karen Pieters. “Als ziekenhuis leggen we de lat hoog voor onze medewerkers. We verwachten dat zij elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven voor de patiënten. Met dit feest wilden we onze artsen en medewerkers bedanken voor hun professionalisme en tomeloze inzet.”