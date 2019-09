Rugbyspelers Dendermonde RugbyClub en kleine sterre spelen hoofdrol in verkeersfilmpje dat sensibiliseert tot fietshelm dragen Nele Dooms

03 september 2019

15u13 13

Met de start van het nieuwe schooljaar is een sensibiliserend verkeersfilmpje gelanceerd. Daar zorgen de makers van ‘Fractie van een seconde’, een beklijvende theatervoorstelling over hoe verwoestend het verkeer kan zijn, voor. Met de wijk Keur als decor, de schattige Sterre uit Dendermonde en leden van de Dendermonde RugbyClub in de hoofdrol en stadsgenote Liz Corthals als regisseur krijgt het filmpje een wel heel plaatselijke insteek. Het wordt echter verspreid over heel Vlaanderen.

“Met de start van een nieuw schooljaar, wordt ook de ochtendspits veel drukker. Wie die verkeersdrukte trotseert met de fiets, draagt best en fietshelm”, klinkt het bij de makers. De opnames voor de verkeersvideo ‘Ook op de fiets moet je tegen een stootje kunnen’ vonden de voorbije winter plaats. Daarvoor werd toen de Pijnderslaan in de wijk het Keur afgesloten voor het verkeer. Kijkers zien hoe de kleine Sterre met de fiets wil vertrekken. Stoere rugbyspelers houden haar met een Haka tegen en zorgen ervoor dat ze pas op de fiets stapt wanneer ze een helm op heeft. “Lelijk? JA! Haar in de war? JA! Ongeval kunnen navertellen? JA! Fietshelm? Zet hem op!” Dat is de boodschap, waarvan de makers hopen dat ze zoveel mogelijk online gedeeld wordt.