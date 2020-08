Rugbyclub verplaatst noodgedwongen “Schijt je Rijk”-actie naar september Nele Dooms

17 augustus 2020

10u35 0 Dendermonde Geen “Schijt je Rijk” aanstaande zondag 23 augustus op de terreinen van de Dendermonde Rugbyclub. De coronacrisis zorgt ervoor dat de activiteit verplaatst wordt. De koe aan het werk zien, zal pas voor zondag 20 september zijn. Lotjes zijn nog te koop.

Met een stokoud spel hoopt Dendermonde Rugbyclub het verlies aan heel wat inkomsten door de coronacrisis toch wat te compenseren. “Schijt je Rijk” zal gespeeld worden op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Op het hoofdveld van de rugbyclub zal een koe rondwandelen, terwijl het sportterrein in verschillende genummerde vakken is ingedeeld. Wie het lotje kocht met een nummer dat overeenkomt met het vak waar de koe een ‘drop’ laat vallen, wint.

Aanvankelijk zou de actie nu zondag plaatsvinden, maar door de strengere coronaregels die momenteel nog altijd gelden, ziet DRC dat niet haalbaar. Daarom is de datum verschoven naar zondagnamiddag 20 september. Terwijl de deelnemers wachten op de ‘drop’ van de koe, kunnen ze in de Zomerbar van DRC terecht voor een hapje en een drankje. Ook die Zomerbar is deze zomer ingericht om de club van wat extra inkomsten te voorzien. Die is een hele zomer lang open aan het Clubhouse op vrijdag- en zaterdagavond en zondagvoormiddag.

Lotjes voor ‘Schijt je Rijk’ zijn nog altijd te koop aan 5 euro per lotje. Voor vijf lotjes betalen geïnteresseerden 20 euro en voor twaalf lotjes 50 euro. De hoofdprijs bedraagt 750 euro. Er worden ook acht prijzen van 100 euro voorzien. Info: www.dendermonderugbyclub.be.