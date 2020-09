Rugby tekent recordverkoop voor ludieke “Schijt je Rijk”-actie op Nele Dooms

21 september 2020

12u21 0 Sint-Gillis-Dendermonde Een recordaantal van 1.598 lotjes wist de Dendermonde Rugbyclub DRC te verkopen voor haar actie “Schijt je Rijk”. Die werd opgezet in deze coronacrisis om de club toch nog van enige inkomsten te voorzien.

Net zoals bij zoveel andere verenigingen, speelt de coronacrisis ook de Dendermonde Rugbyclub parten. De jaarlijkse Flanders Open Rugby, het internationale tornooi waarvoor clubs van over heel de wereld naar Dendermonde afzakken en waar ook een muziekfestival aan verbonden is, kon immers niet plaatsvinden tijdens het Pinksterweekend. En net dat betekent een gigantische bron van inkomsten voor de rugbyclub. Om toch nog iets van centen binnen te krijgen, richtte de club uiteindelijk haar pijlen op een stokoud spel.

“Met ‘Schijt je Rijk’ hoopten we het verlies aan heel wat inkomsten door de coronacrisis toch wat te compenseren”, zegt Gert Van den Steen. “De actie is een succes geworden. Er werden bijna 1.600 lotjes verkocht, waardoor het speelveld in gigantisch veel speelvakjes werd ingedeeld. We zijn blij dat zoveel mensen ons steunen via dit initiatief.”

“Schijt je Rijk” werd gespeeld op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Op het hoofdveld van de rugbyclub wandelde onder een stralend zonnetje een koe rond, over de verschillende genummerde vakken. De koe liet uiteindelijk haar “drop” vallen, op kavel 1.484. Daardoor werd Barry Cooreman winnaar van de hoofdprijs van 750 euro. Nog acht andere deelnemers wonnen elk 100 euro. Voor de actie zakten een tweehonderdtal personen naar de Dendermonde Rugbyclub af. Die konden het spektakel volgen van in de gezellige zomerbar die aan het clubhuis van DRC is ingericht.