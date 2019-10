Ruben Bultinck debuteert met avonturenroman “Primeur vol gevaar” Nele Dooms

04 oktober 2019

13u30 0 Dendermonde Terreurdreiging, journalisten op zoek naar een primeur en veel spanning. Dat zijn de basiselementen van de debuutroman van Ruben Bultinck (23) uit Dendermonde. De jongeman ging een jaar halftijds werken om zijn verhaal te schrijven en leerde ondertussen van doorwinterd auteur Bart Moeyaert. “De microbe heeft me te pakken, ik ben ondertussen al aan een tweede boek bezig”, zegt Ruben.

Ruben Bultinck is eigenlijk technicus en werkt bij de Centrale Werkplaats van de Spoorwegen. Boeken hebben hem echter altijd gefascineerd. “Ik was als kind al dol op boeken”, zegt hij. “Als we met de klas in de lagere school naar de bibliotheek gingen, was ik dolenthousiast. Ik kreeg er niet genoeg van om boeken uit te kiezen en ging telkens met een grote stapel naar huis. Uiteindelijk ging in elektriciteit studeren en volgde er een eerste job bij de Spoorwegen. De droom om ooit auteur te worden was wat op de achtergrond geraakt, maar stak toch opnieuw de kop op. Ik heb enorm veel fantasie, maar de job als technicus is vrij droog. Ik vond dat er iets ontbrak in mijn leven en dus besloot ik toch maar te beginnen schrijven.”

Bultinck startte begin 2018 aan zijn boek. Hij ging er zelfs halftijds voor werken om voldoende tijd in het schrijven te kunnen steken. “Ik heb daar nooit een opleiding voor genoten, maar als ik een verhaal wil vertellen komen de woorden en zinnen haast als vanzelf. Bij de vzw Creatief Schrijven kreeg ik ondersteuning om dat schrijven te verbeteren. Mijn grote voorbeeld is auteur Bart Moeyaert. Ik zocht contact met hem en heb veel van hem geleerd. Hij inspireert me met zijn manier van denken over schrijven.”

Het resultaat is de debuutroman “Primeur vol gevaar”. Terwijl het dreigingsniveau verhoogd wordt omdat IS met zeer grote aanslagen dreigt, moet journalist Evelien Van Looveren alles in een artikel te gieten. Terreurjournalist Thomas De Wilde wordt samen met zijn fotograaf op missie gestuurd richting Syrische grens. Thomas probeert een gesprek te regelen met de grote leider van de rebellen. Dat blijkt te lukken. Maar wat een primeur moest worden, eindigt in een grote nachtmerrie.

“We noemen het een avonturenroman”, zegt Bultinck. “Inspiratie vind ik in de actualiteit. Schrijven is een heel proces bij mij. Ik zie de beginscène in mijn hoofd en begin die uit te schrijven. Eens daarmee gestart, volgt de rest van de verhaallijn tijdens het schrijven. Als ik aan een boek begin, weet ik zelf nog niet wat er gaat gebeuren en hoe het zal eindigen. Dat ontdek ik zelf al gaandeweg.”

Om zijn boek uit te brengen, kon Bultinck rekenen op uitgeverij Uitgeverij Inkt uit Aalst. Die zet sterk in op manuscriptbegeleiding van nieuwe auteurs om op die manier tot sterke verhalen te komen. Een eerste druk van de debuutroman telt honderd exemplaren en die zijn in een mum van tijd al bijna allemaal de deur uit. “Daar schrik ik zelf van”, zegt Bultinck. “Het geeft me wel de motivatie om door te gaan met schrijven. Het is echt mijn droom om daar ooit volledig van te kunnen leven.”

“Primeur vol gevaar” kost 19,95 euro en is te verkrijgen bij Standaard Boekhandel, Bol.com en Bookspot.