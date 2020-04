Rosse Buurtenparade krijgt virtueel alternatief: live uitzending op 26 april Nele Dooms

16 april 2020

15u58 0 Dendermonde De Rosse Buurtenparade die door de coronacrisis geannuleerd werd, krijgt een virtueel alternatief. Dat zal online te bekijken zijn op de datum die oorspronkelijk voor de stoet voorzien was, zondag 26 april. De deelnemers gaan aan de slag om, op een veilige manier, filmpjes te maken om dit mogelijk te maken.

Het Rosse Buurten-project is een initiatief van de stad, in samenwerking met CIRQ vzw. Tal van verenigingen en inwoners uit alle wijken en deelgemeenten van Dendermonde waren bezig met voorbereidingen. Het resultaat moest een creatieve en zotte parade worden in aanloop naar de Ros Beiaardommegang, waarbij elke buurt zijn eigen folklore in de verf zet. De deelnemers haalden daarvoor de voorbije maanden al volop hun wijkpaarden van stal, maakten vlaggen, creëerden hymnes, dansten en maakten nieuwe zotte elementen als attributen voor de stoet. Dat moest resulteren in een parade op zondag 26 april, als opwarmer voor de Ros Beiaardommegang die een maand later voorzien werd.

Maar de coronacrisis maakt dat zowel de ros Beiaardommegang als de Rosse Buurtenparade noodgedwongen uitgesteld zijn. In plaats van een zwart gat op zondag 26 april willen de organisatoren toch een alternatief bieden. Dat zal een virtuele parade worden. Om 15 uur gaat daarvoor een live-uitzending van start. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze hiervoor video’s insturen die gemonteerd zullen worden.

“Hoe zotter hoe beter, maar niet vergeten om de regels te respecteren”, zegt regisseur Dominique Van Malder. “We denken aan vlaggensignalen van vendeliers, choreografieën van dansverenigingen, een hymne van muzikanten van de academie, een stopmotionfilmpje van de kleipaardjes van de kunstacademie, mondmaskers in de vorm van een paardenmuil en paarden voor de ramen. We roepen ook alle inwoners op hun vlaggen en affiches op 26 april massaal buiten te hangen.”