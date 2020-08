Rosse Buurten Radio vanavond weer ether in Nele Dooms

06 augustus 2020

15u30 2 Dendermonde De Rosse Buurten Radio gaat vanavond, donderdag 6 augustus, weer de ether in. De uitzending zal vanuit Appels plaatsvinden deze keer. Naast plaatjes draaien, bulkt de uitzending van gezellige babbels met plaatselijke inwoners.

Voor de Rosse Buurten Radio werkt het Dendermondse cultuurloket samen met Cirq vzw. Deze laatste trekt met het concept heel Vlaanderen rond, maar in Dendermonde krijgt het gebeuren dus een extra Rosse Buurten-tintje. De Rosse Buurtenstoet, waarbij alle deelgemeenten in Dendermonde hun folklore in de verf zouden zetten als opwarming naar de Ros Beiaardommegang, kan door corona niet plaatsvinden, maar in het radioprogramma werd een alternatief gevonden om de sfeer in de buurten er toch in te houden. Onder andere de Boonwijk in Sint-Gillis, ‘t Lammeken in Grembergen en Vlassenbroek waren al aan de beurt. Nu volgt Appels.

De Rosse Buurten Radio moet steevast een gezellige en sfeervolle avond opleveren. Een mobiele, doorzichtige radiostudio, klein podium en gesprekstafel, worden opgesteld en vervolgens gaan de radiopresentatoren van Cirq vzw aan de slag, met allerlei gasten die iets betekenen voor de buurt. Dat moet vooral heel leuke babbels opleveren. Maar regelmatig ook wat extra muziek. Zo zal vanavond stadsbeiaardier Lorenz Meulebroek langskomen met een mobiel klokkenspel om daar op te musiceren.

Het radioverzoekprogramma met live-entertainment start vanavond om 19 uur en duurt tot 22 uur. De radioshow is te horen in Dendermonde via RBS 103.9 fm en 88.1 fm. Er is ook een livestream te bekijken via www.blokbusters.tv.