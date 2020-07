Rosse Buurten Radio in de ether en dat levert sfeervolle avond op Nele Dooms

21u26 0 Dendermonde Donderdagavond ging in de Boonwijk in Sint-Gillis-Dendermonde voor het eerst deze zomer de Rosse Buurten Radio in de ether. De stad werkt daarvoor samen met Cirq vzw. Het leverde een gezellige en sfeervolle avond op.

Een mobiele, doorzichtige radiostudio, klein podium en gesprekstafel, allemaal voorzien van vrolijk gekleurde vlagjes. Dat werd opgesteld aan de sociale woonblokken van huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn aan de Serbos in Sint-Gillis. Met het programma “Blokbusters” ontvangen de radiopresentatoren van Cirq vzw er allerlei gasten die iets betekenen voor de buurt voor een leuke babbel. De vzw trekt met het concept gans Vlaanderen rond, maar in Dendermonde kreeg het gebeuren nog een extra Rosse Buurten-tintje. “Met Rosse Buurten waren we volop bezig met de uitbouw van een grote folkloristische stoet waar alle wijken en deelgemeenten van Dendermonde aan deel zouden nemen, maar corona verplichtte ons om dit een jaar uit te stellen”, zegt Annelies Segers. “Rosse Buurten is een project dat verbindend moet werken. En dat is dit radioprogramma ook. Daarom is het leuk dat we daarop inzetten deze zomer.”

Radiogasten in de Boonwijk waren onder andere bewoners van rusthuis Hof ter Boonwijk en plaatselijke bewoners. Ook de reuzen van de Boonwijk waren van de partij. Er was animatie voor kinderen en er werd bingo gespeeld. De uitzending was te volgen via 88.1 FM. Dat zal ook voor de volgende uitzendingen op andere plaatsen in Dendermonde zo zijn. “Het is immers niet de bedoeling dat inwoners massaal afzakken naar de openlucht studio, maar dat ze van thuis genieten van de hartverwarmende show”, klinkt het.

De Rosse Buurten Radio strijkt deze zomer nog neer in Vlassenbroek, Grembergen, de Sint-Onolfsdijk in Appels, De Zonnebloem in Sint-Gillis en de wijk het Keur. Er zijn shows op donderdagen 23 en 30 juli en 6, 13 en 20 augustus.