Rosiers organiseren voor eerste keer quiz Nele Dooms

26 augustus 2019

16u04 0 Dendermonde De Aloude Rederijkerskamer De Rosiers van Dendermonde organiseert voor de eerste keer een quiz.

Het amateurgezelschap, dat sinds kort nieuw leven werd ingeblazen, presenteert vragen over onder andere geschiedenis, fauna en flora en Belgische cultuur. Er zijn een mooie prijzentafel en wisselbeker voorzien. De Rosiersquiz vindt plaats op vrijdag 30 augustus vanaf 20 uur. Deelnemen kost 20 euro per ploeg. Liefhebbers kunnen terecht in gemeenteschool ‘t Kraaiennest, aan de Rootjensweg in Grembergen. Info en inschrijvingen: 0476/37.39.41.