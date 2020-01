Rosiers garanderen lachsalvo’s met nieuw blijspel ‘Paniek’ Nele Dooms

07 januari 2020

De Koninklijke Aloude Rederijkerskamer Rosiers van Dendermonde is klaar voor een nieuwe productie. De acteurs beloven met de voorstelling van het blijspel ‘Paniek’ dat de lachsalvo’s elkaar in sneltempo zullen opvolgen. Regisseur van dienst is Jurgen Heuvinck. “Dit is een onwaarschijnlijke klucht, met tal van kleurrijke personages”, zegt hij. “Wie komt kijken, mag zich aan een avondje leute en plezier verwachten.”

Op het podium staan Gert, Chantal, Lotte, Jurgen, Dirk, Silke, Rani en Celeste. Voorstellingen vinden plaats op 9, 10, 11, 16, 17 en 18 januari, telkens om 20 uur. Op zondagen 12 en 19 januari starten de voorstellingen om 15 uur en is er koffie en gebak. Liefhebbers kunnen terecht het theaterzaaltje aan Café De Sloef, aan het Grootzand 109 in Grembergen. Toegangskaarten kosten 10 euro, voor zondag 15 euro. Info en reservatie: 0476/37.39.41.