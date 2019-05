Rosiers brengen monoloog met Maarten Persoons Nele Dooms

22 mei 2019

13u16 0 Dendermonde De Koninklijke aloude Rederijkerskamer Rosiers pakt als nieuwste productie uit met een monoloog. Acteur Maarten Persoons brengt ‘De Tijger’, van Dario Fo. De regie is in handen van Jurgen Heuvinck.

Persoons straalt van ambitie. Hij haalde al drie keer op rij de allerhoogste onderscheiding in de opleiding woord, kunst en drama aan de stedelijke academie van Dendermonde en studeert al jaren jazz, pop en zang en danst. Persoons was al te zien op televisie in afleveringen van De Buurtpolitie, Gostrockers en Familie en speelt binnenkort mee met de musical Titanic op het Donkmeer in Berlare. Maar eerst brengt hij dus ‘De Tijger’ voor de Rosiers. “Het toneelstuk wordt geroemd om zijn humor en spitsvondigheid”, zegt regisseur Jurgen Heuvinck. “In het decor van ons GMT, het Grembergs Minitheater, het toneelzaaltje achter Café De Sloef, moet de monoloog zeker tot zijn recht komen.”

Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei, telkens om 20 uur, en op zondag 26 mei om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het GMT, aan het Grootzand 109 in Grembergen. Toegangskaarten kosten 10 euro. Op zondag is dat 15 euro, koffie en gebak inbegrepen. Info en reservatie: 0476/37.39.41.