Rosette en Jozef vieren gouden jubileum Nele Dooms

20 september 2019

09u36 3

Rosette Van Malderen en Jozef Hofman uit Baasrode vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden exact vijftig jaar geleden. “We hebben elkaar leren kennen in de toenmalige dancing De Casino, in de Laurierstraat in Lebbeke, en hebben elkaar sindsdien niet meer losgelaten”, vertelt Jozef. “Al was het wel even spannend die dag na onze eerste kennismaking. We hadden afgesproken aan de kerk van Lebbeke, maar zou ik Rosette nog herkennen? Gelukkig is het goed gekomen.” De twee kregen twee kinderen en ondertussen zijn er ook drie achterkleinkinderen. Jozef werkte veertig jaar lang, tot aan zijn pensioen bij Eternit in Kapelle-Op-den-Bos. Rosette werkte eerst bij Philips op het Hoogveld, maar bleef na de geboorte van de kinderen thuis om voor het huishouden te zorgen. Eens de kinderen ouder, ging ze aan de slag bij Familiehulp.De twee zijn erg sportief. Ze fietsen en trekken er regelmatig op uit. Jozef is bovendien verzot op vissen. “We hopen op nog veel mooie momenten samen”, zeggen ze.