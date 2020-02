Ros Donckstraat krijgt nieuw leven: “woeste mannen” stomen zich klaar als dragers Nele Dooms

21 februari 2020

11u06 0 Dendermonde Het Ros Donckstraat, het wijkpaard van wijk Donckstraat-Vlotgraslaan in Dendermonde, krijgt een nieuw leven. Momenteel wordt volop werk gemaakt van een comeback. Enthousiaste jongemannen uit de wijk staan al te popelen om het Ros binnenkort op hun schouders te torsen. Voor de selectie moeten ze in maart eerst de “Woeste Mannen-loop” tot een goed einde brengen. De revival van het Ros Donckstraat kadert in de Rosse Buurten-parade die een maand voor de Ros Beiaardommegang zal uitgaan.

Dendermonde mag dan wel het enige echte Ros Beiaard op stal staan hebben, al decennia lang houden ook verschillende deelgemeenten en wijken er hun eigen wijkpaarden op na. In Sint-Gillis is dat bijvoorbeeld het Peird van den Halt en Appels heeft het Paard van Appels. In de wijk Donckstraat-Vlotgraslaan was jarenlang het Ros Donckstraat traditie. “Van de jaren ’50 tot begin 2000 bestond er in onze wijk een Ros met vier heemskinderen”, weet Jan Tas. “Tijdens de wijkkermis en bij bijzondere gelegenheden, zoals bijvoorbeeld een huwelijksjubileum, werd het steevast van stal gehaald. Dan was het altijd extra feest in de wijk. Vooral de oudere generatie van wijkbewoners koestert hier warme herinneringen aan. Het is die traditie die we nu, na zo’n twintig jaar, weer tot leven willen wekken.”



Aanzet daarvoor is de Rosse Buurten-parade. Die zal op zondag 26 april, exact een maand voor de Ros Beiaardommegang door Dendermonde trekken. Elke deelgemeente en wijk komt er met zijn eigen typische folklore op de proppen. Ook in de Donckwijk zijn de voorbereidingen daarvoor volop aan de gang. De harmonie Sint-Cecilia is al aan het repeteren, marjoretten bereiden zich voor. De breiclub van het Zilverpand werkt ondertussen aan een eigen Ros Breiaard uit wol.

“En er wordt door jong en oud uitgekeken naar het nieuwe Ros Donckstraat”, weet Tas. “Hoe dat er zal uitzien, is voorlopig nog een grote verrassing. Gert Peleman is volop aan de slag om dit te vervaardigen. Het hoofd zal geïnspireerd zijn op dat van het origineel van jaren geleden. Rechtover café Polderzicht, het kloppende hart van de wijk, werd dankzij een gulhartige sponsor een onderkomen voor het paard gevonden.”

Op 14 maart zal het daar voor een eerste keer te zien zijn. Het Ros Donckstraat heeft immers ook, net zoals het echte Ros Beiaard, stoere dragers nodig. Al meer dan twintig mannen uit de wijk stelden zich daarvoor kandidaat, velen onder hen jongemannen die het vorige Ros nooit zelf in levende lijve zagen. “Maar we hebben er wel enorm veel verhalen over gehoord”, zeggen Tom Van Damme en Kevin Baeveghem. “Dat doet het bij ons enorm kriebelen voor de comeback. Dat willen we vanop de eerste rij meemaken en dus zijn we kandidaat-drager. We zijn heel blij dat het terug is. Ons Ros mag dan wel niet zo zwaar zijn als het echte Ros Beiaard, we zullen toch ook ruim vijftig kilogram per persoon moeten torsen. Drie ploegen van elk zes personen zijn nodig, aangevuld met enkele reserves.”

Het Ros Donckstraat krijgt ook eigen Heemskinderen om op de rug plaats te nemen. Om er zeker van te zijn dat de dragers over de juiste competenties beschikken, worden ze onderworpen aan een “woeste mannenloop” op zaterdag 14 maart. Ze zullen met het nieuwe paard een aantal hindernissen moeten nemen en aan een aantal tests worden onderworpen. Het zal dan een hele dag feest zijn in de wijk. De dames van de breiclub wagen zich die dag ook aan een eigen “woeste wijvenloop”. Alles speelt zich af vanaf 14 uur aan café Polderzicht, aan de Bijlokestraat.