Ros Beiaardtrappers op sneukeltocht Nele Dooms

04 juli 2019

Fietsvereniging De Ros Beiaardtrappers van Dendermonde plant op zondag 7 juli een sneukeltocht. De fietsers trekken daarvoor richting Heikant in Zele. Het vertrek is voorzien om 13 uur op de Grote Markt in Dendermonde. Er zijn vier stops gepland waarbij de deelnemers telkens een hapje kunnen proeven. Op het einde volgt een broodje met worst. De fietstocht is ongeveer vijftig kilometer lang. Deelnemen kost 12 euro voor leden, 15 euro voor niet-leden. Iedereen mag mee. Info en inschrijvingen: www.pasar.be/lokale-afdeling/rosbeiaardtrappers.