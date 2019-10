Ros Beiaardtrappers fietsen door herfstpracht Nele Dooms

09 oktober 2019

De Ros Beiaardtrappers van Dendermonde trekken op zondag 13 oktober op een nieuwe fietstocht. Deze keer brengt de uitstap hen naar Buggenhout om er te genieten van de herfstpracht in het bos, één van de mooiste stukjes natuur in de regio. Het vertrek is voorzien om 14 uur op de Grote Markt van Dendermonde. Leden van Pasar betalen 1 euro, niet-leden 2 euro. Iedereen mag mee.