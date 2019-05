Ros Beiaardstandbeeld blinkt weer als nooit tevoren en vormt rode draad doorheen nieuwe wandelroute Nele Dooms

22 mei 2019

11u03 0 Dendermonde Een jaar voor de Ros Beiaardommegang in mei 2020, is het standbeeld van het paard in het William Bruyninckxpark in Dendermonde helemaal opgeknapt. Het staat te blinken als nooit te voren te midden een nieuw aangeplant groenperk. Geen dag te vroeg, want het beeld vormt, samen met heel wat andere verborgen plekjes die een link hebben met het Ros Beiaard, de rode draad doorheen een gloednieuwe Ros Beiaardwandeling. Die wordt vrijdag ingestapt.

De nieuwe Ros Beiaardwandeling is een realisatie van de Werkgroep Cultureel Patrimonium van Dendermonde. Die maakt er, in samenwerking met de Dienst Groen en Natuur, een gewoonte van om jaarlijkse een nieuwe wandeling uit te stippelen rond trage wegen en er een bijhorende folder rond uit te brengen. “Met het Ros Beiaardjaar 2020 in het vooruitzicht, was het natuurlijk ideaal om deze keer dat als thema van een wandeling te nemen”, zegt voorzitter Marieke De Coninck. “Daarvoor is een hele tocht uitgestippeld doorheen de binnenstad en een deel van de groene vestinggordel aan de stadsrand. Rode draad doorheen de wandeling zijn allemaal locaties die aan het Ros Beiaard gelinkt zijn.”

Zelfs de meest doorwinterde Ros Beiaardkenner kan nog altijd plekjes ontdekken waar hij niet van weet Lut Biesemans

Op dat vlak blijken er alvast heel wat verborgen plekjes in de stad die met het Ros te maken hebben. “Zelfs de meest doorwinterde Ros Beiaardkenner kan nog altijd plekjes ontdekken waar hij niet van weet”, zegt Lut Biesemans, die de teksten voor de folder schreef. “De wandeling laat vanalles ontdekken. Dat Prudence Van Duyse een heel grote invloed heeft gehad op de uitwerking van de Dendermondse versie van het Ros Beiaardverhaal bijvoorbeeld, waar het Ros in het verleden allemaal op stal gestaan heeft en ook het folkloremuseum in het Begijnhof biedt verrassingen.”

Standbeeld blinkt weer

Pronkstuk van de wandeling is het standbeeld van het Ros Beiaard in het William Bruyninckxpark van Dendermonde. In 1958 werd het ingehuldigd en stond aanvankelijk te midden van een waterpartij. De jongste jaren stond het beeld er echter totaal verwaarloosd bij. Mos- en vuilafzet zorgden voor een groen en grauw uitzicht, op de sokkel was graffiti gespoten en de belettering was voor meer dan de helft verdwenen. Ook het groenperkje er rond lag er troosteloos bij. De Werkgroep Cultureel Patrimonium drong er, in het vooruitzicht van de nieuwe Ros Beiaardwandeling, op aan dat het beeld een opknapbeurt kreeg. Schepen van Cultuur Els Verwaeren (N-VA) zorgde ervoor dat de restauratie in sneltempo werd uitgevoerd. De werken zijn net klaar.

“Het beeld staat weer te blinken”, zegt Verwaeren. “Een gespecialiseerde firma maakte het standbeeld, met de nodige omzichtigheid voor de poreuze steen, volledig schoon. Tegelijk met die poetsbeurt, werd de graffiti verwijderd en de belettering opnieuw gezet. Het perk er rond kreeg nieuwe plantjes. Ook de waterpartij komt terug, maar dat konden we op zo snelle termijn niet realiseren.”

De Ros Beiaardwandeling zal op vrijdag 24 mei, exact één jaar voor de ommegang van 2020, ingestapt worden. Het Ros Beiaardsecretariaat zorgt bovendien voor een app zodat voortaan iedereen ook individueel de tocht van een viertal kilometer kan verkennen.