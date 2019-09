Ros Beiaardrunners organiseren natuurwandeling voor goed doel Nele Dooms

29 september 2019

De Ros Beiaardrunners, het Dendermondse team dat elk jaar deelneemt aan de Roparun voor Kom op tegen Kanker, organiseert op zondag 6 oktober een Natuurwandeling en -Jogging. Daarmee wil de vereniging geld in het laatje krijgen om projecten rond kanker te steunen. In het verleden schonken de Ros Beiaardrunners zo al geld aan de Stichting Roparun, Palliatieve Thuiszorg Dendermonde-Aalst-Ninove, het Kinderkankerfonds, de Cliniclowns, enzovoort. De Natuurwandeling en -Jogging is aan de derde editie toe. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 6,5 kilometer, 9, 12 en 20 kilometer. De wandelaars en lopers verkennen zo de wijde omgeving van Sint-Gillis, Lebbeke, Denderbelle en Dendermonde. Deelnemen kan met een vrije gift voor het goede doel. Start en aankomst zijn voorzien aan de sporthal van Sint-Gillis-Dendermonde, aan de Van Langenhovestraat. Vertrekken kan tussen 10 en 14 uur.